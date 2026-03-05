Ilaria Salis ha annunciato che si unirà a una flotilla pronta a sfidare l’embargo e a navigare verso Cuba, spostando così l’attenzione da Gaza. La sua decisione di imbarcarsi è stata comunicata recentemente e rappresenta un passo concreto in questa iniziativa. La nave partirà con l’obiettivo di raggiungere l’isola caraibica, sfidando le restrizioni imposte dagli Stati Uniti.

L’europarlamentare ha annunciato la sua presenza su una flotilla che proverà, dice, a “infrangere collettivamente il bloqueo” Ilaria Salis è pronta a imbarcarsi su una flotilla e a prendere il mare, stavolta non in direzione Gaza ma in direzione Cuba. L’europarlamentare italiana, eletta con Avs, ha annunciato di voler rompere il blocco navale cubano per raggiungere l’isola caraibica. La strategia della sinistra radicale in questo particolare momento storico sembra essere quella di mettere quanto più riesce il governo in difficoltà, perché oltre a questa missione alla quale parteciperà l’europarlamentare, forse con altri colleghi italiani, negli stessi giorni partirà anche la Flotilla diretta a Gaza con altri italiani a bordo ma non è chiaro se ci saranno europarlamentari anche in quel convoglio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Sarò su una flotilla che sfiderà l’embargo”. L’annuncio di Ilaria Salis che sfida gli Usa a Cuba

Cuba in crisi energetica: l’embargo USA e le ripercussioni su turismo e cooperazione italo-cubana.Cuba a Secco: L'Embargo Usa e le Ondate sull'Economia dell'Isola, Cosa Cambia per l'Italia? L'embargo statunitense sui rifornimenti di petrolio a...

Leggi anche: Nuova Flotilla verso Cuba dopo Gaza, il gesto politico contro gli Usa e le restrizioni di Donald Trump

Altri aggiornamenti su Ilaria Salis.

Discussioni sull' argomento Sanremo, spunta il murale della Flotilla: un caso internazionale | Libero Quotidiano.it; Romano Prodi e l'imam della Flotilla: un caso inquietante a Bologna | Libero Quotidiano.it.

Ilaria Salis: Con Lucano mi unirò a una Flottilla internazionale per portare aiuti a CubaÈ una missione umanitaria che parte dall'Europa e poi si andrà a ricongiungere con il Nuestra Amèrica Convoy ... repubblica.it

All'arrembaggio per Cuba, parte la nuova Flotilla con Salis e LucanoAll’arrembaggio si parte, un’altra avventura in mare aperto. Stavolta c’è da salvare Cuba, un amore nato ai tempi dei Barbudos e poi tramandato da padre a figlio. Ad annunciare il prossimo mollate ... iltempo.it

"Lascio l'Italia": Ilaria Salis, l'annuncio bomba poco fa - facebook.com facebook

L’ultima di Ilaria Salis: sale a bordo di una flottiglia per Cuba! L’europarlamentare, compagna di campo largo di Schlein, Conte e Renzi, al soccorso della dittatura comunista che dura da 67 anni. x.com