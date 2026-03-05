Doveri al quinto derby Milan-Inter | tutti i precedenti dell' arbitro

Il prossimo derby di Milano tra Milan e Inter sarà diretto dall’arbitro Daniele Doveri, appartenente alla sezione di Roma 1. La designazione è stata ufficializzata nelle ultime ore e segna l’ennesimo appuntamento tra le due squadre che si sfidano nel massimo campionato italiano. Doveri ha già diretto incontri tra Milan e Inter in passato, accumulando un certo numero di precedenti.

il derby di milano tra milan e inter si avvicina con la designazione di daniele doveri, arbitro della sezione di roma 1. un profilo esperto, capace di gestire situazioni ad alta tensione e di mantenere equilibrio nelle decisioni, torna al centro della scena in una sfida che può incidere sulla corsa al titolo. il fischietto romano, 48 anni, è alla sua quarta designazione di derby milanese in carriera. ha già diretto milan-inter 0-3 e 1-1 nel 2021, e inter-milan 0-3 nella semifinale di ritorno di coppa italia della stagione precedente. il primo incrocio risale al 2019, con l’inter in vantaggio 2-0. in tutto, doveri ha diretto l’inter 39 volte, con 16 vittorie e 10 pareggi, mentre il milan lo ha incontrato 34 volte, ottenendo 19 successi e 6 sconfitte. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

