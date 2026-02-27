Roma | controlli a Colleferro Artena e Valmontone 6 denunce e sanzioni

A Colleferro, Artena e Valmontone i carabinieri hanno effettuato controlli che hanno portato alla denuncia di sei persone alla Procura della Repubblica e al rilevamento di sanzioni superiori ai 2000 euro per violazioni del Codice della strada.

Stadio Roma. Battaglia: un risultato che nasce dal lavoro e dalla perseveranza Controlli dei carabinieri a Colleferro: sei denunce e sanzioni per oltre 2 mila euro, recuperati mezzi rubati. Sei persone sono state denunciate alla Procura della Repubblica e sono state elevate sanzioni al Codice della strada per un totale di oltre 2 mila euro, a seguito dei controlli effettuati dai carabinieri della compagnia di Colleferro. Nella mattinata di ieri, in concomitanza con il mercato settimanale di Colleferro, i carabinieri hanno attuato un ampio dispositivo di sicurezza, esteso anche ai comuni limitrofi di Artena e Valmontone. Durante queste operazioni, sono stati ritirati due documenti di guida. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Controlli straordinari dei Carabinieri a Colleferro e Valmontone: sanzioni, denunce e sequestriContinuano incessanti i servizi di controllo straordinario del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Colleferro, nei territori di...

