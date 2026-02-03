Capanni da demolire il Tar dà ragione al Comune

Il Tar ha dato ragione al Comune di Falconara sulla demolizione dei capanni a Rocca Priora. Nonostante siano lì da oltre 50 anni e siano diventati vere e proprie case, il Comune ha deciso di abbatterli perché si trovano in una zona a rischio idrogeologico. La questione si trascina da tempo, ma questa volta la sentenza ha confermato la posizione dell’amministrazione.

Il tira e molla sulla demolizione dei capanni diventate delle case a Rocca Priora segna un'altra vittoria per il Comune di Falconara che li ha dichiarati abusivi, pur essendo presenti da oltre 50 anni, perché in una zona ad alto rischio idrogeologico. Il Tar ha rigettato il ricorso della società Villaggio Bianco, che raggruppa diversi privati cittadini proprietari dei capanni, che chiedeva l'annullamento di 28 demolizioni (sulla base di una ordinanza comunale) corrispondenti ad altrettanti immobili. Le strutture, un centinaio in tutto, sono a pochi passi dal mare e dalla sponda nord del fiume Esino.

