Nasconde nel furgone tubi di rame e arnesi da scasso denunciato

Un uomo di 36 anni di origini rumene è stato denunciato dopo che i carabinieri lo hanno fermato a Cerreto di Spoleto. Durante il controllo, hanno scoperto nel suo furgone tubi di rame e attrezzi usati per il furto. La scoperta ha portato alla sua segnalazione per ricettazione. L’uomo aveva tentato di nascondere la merce all’interno del veicolo per evitare il sequestro. I militari continuano le indagini sulla provenienza degli oggetti.

È successo a Cerreto di Spoleto. Indagini in corso per stabilire un eventuale collegamento con i danni al cimitero urbano Fermato dai carabinieri durante un controllo, nel furgone nasconde tubi di rame e arnesi da scasso. È successo a Cerreto di Spoleto dove i militari hanno denunciato un 36enne, di origini rumene, per ricettazione. Dalla ricostruzione i carabinieri hanno intercettato l'uomo in Valnerina, a bordo di un veicolo commerciale. Fermato, i militari hanno proceduto con la perquisizione del mezzo dove sono stati rinvenuti arnesi da scasso e alcuni tubi pluviali in rame. Non essendo stato in grado di fornire giustificazioni in merito alla provenienza dei materiali, i carabinieri hanno proceduto con il sequestro di quanto trovato.