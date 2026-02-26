Controlli serrati contro i reati predatori: intervento dell’Aliquota Radiomobile di Mirabella Eclano durante il pattugliamento notturno. L’attività di prevenzione che il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino conduce contro ogni forma di illegalità, ed in modo particolare contro i reati di natura predatoria, prosegue senza soluzione di continuità anche e soprattutto durante le ore notturne. Grazie alla rete di equipaggi che pattugliano l’intera provincia secondo una specifica suddivisione per settori, durante la notte di ieri i militari dell’ Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Mirabella Eclano sono riusciti ad intercettare una Maserati Levante sulla quale viaggiavano dei soggetti che avevano già calzato i passamontagna per celare la propria identità. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Mirabella Eclano (AV): i Carabinieri intercettano una Maserati carica di arnesi atti allo scasso

