Santa Sede | Cristiani comunità più perseguitata al mondo

L’arcivescovo Balestrero, osservatore permanente del Vaticano presso le Nazioni Unite, ha dichiarato a Ginevra che i cristiani sono la comunità più perseguitata al mondo. La sua affermazione si basa su dati e testimonianze raccolti da organizzazioni internazionali che monitorano le violazioni dei diritti religiosi. Questa dichiarazione è stata rilasciata nel corso di un intervento ufficiale presso le Nazioni Unite.

"I cristiani, comunità più perseguitata al mondo". A Ginevra il monito dell'arcivescovo Balestrero, osservatore permanente Vaticano presso le Nazioni Unite. Servizio di Paolo Fucili TG2000.