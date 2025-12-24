Il volo più seguito al mondo è quello di Babbo Natale | cos'è la funzione Santa Tracker

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sul sito di Flightradar24, il servizio online di tracciamento dei voli in tempo reale, da qualche giorno è apparso un volo molto particolare, quello di Babbo Natale. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Cos’è Santa Tracker, il gioco di Google per seguire Babbo Natale (in tempo reale)

Leggi anche: Santa Tracker: come seguire il viaggio di Babbo Natale su Flightradar24

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

La slitta di Babbo Natale è il "volo" più monitorato al mondo - Adesso sta sorvolando la Nuova Zelanda ma presto potrete osservarla sui cieli europei e magari anche quelli italiani: il più famoso sito web per monitorare in tempo reale il traffico aereo di tutto il ... ilgiornale.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.