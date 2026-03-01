Sanremo 2026, Sal Da Vinci ha annunciato di aver ricevuto una chiamata da Geolier questa mattina. Il cantante ha dichiarato di voler condividere il premio con lui, facendo riferimento a un progetto musicale incompleto del rapper di due anni fa. La loro conversazione ha portato alla decisione di celebrare insieme la vittoria.

“Mi ha chiamato stamattina Geolier, voglio condividere questo premio con lui, che in qualche modo si era visto due anni fa la sua opera incompiuta”. Così Sal Da Vinci in conferenza stampa dopo la sua vittoria al Festival di Sanremo 2026. Il riferimento è al secondo posto del rapper partenopeo nel Sanremo 2024 vinto da Angelina Mango. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sanremo 2026, Sal Da Vinci: "Condivido la vittoria con Geolier"

Sanremo, Sal Da Vinci: “La mia è la vittoria di un popolo, condivido questo premio con Geolier”(Adnkronos) – "L'emozione è veramente indescrivibile, ho ancora addosso sulla mia pelle questa emozione grande di ieri sera, questo affetto clamoroso...

Sanremo 2026, il giorno dopo – Sal Da Vinci: “Andró all’Eurovision. Voglio dividere questa vittoria con Geolier”L’ultimo atto sanremese passa per il racconto della sala stampa in una conferenza in cui Carlo Conti accoglie l’intero podio della 76esima edizione...

Sanremo 2026, Sal Da Vinci dopo la vittoria: Condivido il premio con Geolier e tutta Napoli

Una selezione di notizie su Sal Da Vinci.

Temi più discussi: Festival di Sanremo 2026 - Sal Da Vinci e Michele Zarrillo - Cinque giorni - Video; Sal Da Vinci a Sanremo 2026: La promessa eterna di Per sempre sì; Per sempre sì di Sal Da Vinci, il significato del testo a Sanremo 2026; Sal Da Vinci ha vinto Sanremo 2026, carriera e vita privata del cantautore napoletano.

Sal Da Vinci: «Voglio condividere la vittoria di Sanremo 2026 con Geolier, che viene dal popolo come me. Nonostante il mare in tempesta, ho sempre cercato di portare la nave ...Dalla promessa fatta a sé stesso ai 13 tentativi prima di Sanremo, Sal Da Vinci racconta la strada lunga mezzo secolo che lo ha portato alla vittoria: «Napoli ha sempre cantato». Ora l’Eurovision lo a ... vanityfair.it

Chi ha vinto Sanremo 2026? Il vincitore è Sal Da VinciSal Da Vinci con Per sempre si è il vincitore di Sanremo 2026: al secondo posto Sayf seguito da Ditonellapiaga. superguidatv.it

Nel 1985 Sal Da Vinci era stato scelto dal regista romano per girare il film "Troppo forte" - facebook.com facebook

Sal Da Vinci iniziò a incidere canzoni quando era ancora un bambino e oltre al cantante ha fatto anche l'attore per il cinema e per il teatro x.com