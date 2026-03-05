A Napoli, nel quartiere di Largo Torretta, si è svolta una celebrazione per il vincitore del Festival di Sanremo 2026, Sal Da Vinci. La serata ha visto la partecipazione di molti residenti che hanno condiviso il momento di festa, mentre l’artista ha commentato che il premio “profuma di sogni realizzati” e che è di tutti. La manifestazione ha coinvolto la comunità locale in un’atmosfera di gioia.

Celebrazione per Sal Da Vinci, vincitore del Festival di Sanremo 2026, in Largo Torretta, a Napoli, nel suo quartiere d’origine. “Quand’ero molto giovane, a due passi da qui, con i miei amici del quartiere, giocavamo a pallone. Ritrovarmi su queste scale dopo tanti anni, tornare qui, nel mio quartiere, dove ho voluto fortemente fare questo incontro perché è da qui che è partito tutto, è da questo quartiere. Qui mi avete accolto sempre con amore, mi avete sostenuto, e l’eco di questo quartiere, La Torretta, è arrivato in tutto il mondo, quindi questo è un quartiere importante”, ha dichiarato il cantante. “A volte non si trovano le parole giuste per ringraziare ognuno di voi, però posso dire una cosa – ha proseguito Sal Da Vinci – Questo premio profuma di sogni, di sogni realizzati, questo premio non è mio, è di tutti noi e di tutti voi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sanremo 2026, Sal Da Vinci a Napoli: "Questo premio profuma di sogni realizzati, è di tutti voi"

Sal Da Vinci canta tra la folla nel suo quartiere e a chi critica il brano dice: “Non rispondete alle provocazioni. Questo premio profuma di sogni, è per voi” – VIDEOSal Da Vinci torna nella sua Napoli dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2026 con una grande festa nel suo quartiere La Torretta.

Sal Da Vinci torna a Napoli, bagno di folla: ‘Questo premio è di tutti voi’Per Sal Da Vinci, vincitore del Festival di Sanremo, è tempo di tornare a casa nella sua Napoli.

Sanremo 2026 - Sal Da vinci canta Per sempre si

Aggiornamenti e notizie su Sanremo 2026 Sal Da Vinci a Napoli....

Temi più discussi: Sanremo 2026, primo premio a Sal Da Vinci; Per sempre sì di Sal Da Vinci, il significato del testo a Sanremo 2026; E così Sal Da Vinci ha vinto il Festival di Sanremo; Sal Da Vinci, Per sempre sì domina le classifiche globali.

Sal Da Vinci a Napoli, dopo Sanremo due concerti all’Arena Flegrea 2026Il ritorno di Sal Da Vinci a Napoli assume un significato particolare dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2026 con il brano Per sempre sì. L’artista napoletano ha annunciato due concerti speciali ... napolike.it

TESTO COMPLETO PER SEMPRE SÌ CANZONE SAL DA VINCI SANREMO 2026/ Per te io canterò il più grande giornoSal Da Vinci, testo completo Per sempre sì che canterà al Festival di Sanremo 2026: un brano dedicato all'amore e alla promessa fatta al matrimonio ... ilsussidiario.net

Sal Da Vinci: “Non rispondete alle provocazioni: penzamme 'a musica”. Davanti a una folla festante per il suo rientro dal successo sanremese, l'artista napoletano ha risposto alle pesanti critiche dei giorni scorsi. “Sono arrivate un sacco di provocazioni: io ho s - facebook.com facebook

Ma quale kitsch. Sal Da Vinci sa giocare coi luoghi comuni del romanticismo. Di Antonio Pascale x.com