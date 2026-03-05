Sal Da Vinci torna a Napoli bagno di folla | ‘Questo premio è di tutti voi’

Sal Da Vinci è tornato a Napoli, dove ha incontrato i suoi fan nel quartiere di origine. Il cantante, vincitore di Sanremo, si è esibito davanti alla folla accorsa per salutarlo. Durante l’evento ha dichiarato che il premio ricevuto è di tutti coloro che lo hanno sostenuto nel corso degli anni. La sua presenza ha attirato un grande afflusso di persone.

Per Sal Da Vinci, vincitore del Festival di Sanremo, è tempo di tornare a casa nella sua Napoli. Il cantante ha mantenuto la promessa di portare il premio nel suo quartiere. La città anche stavolta ha dimostrato la sua felicità. Molti fan si sono riuniti nello slargo della Torretta a Piedigrotta per applaudire l’artista. Davanti al Municipio è stato costruito un piccolo palco per far esibire Sal Da Vinci, mentre i fan intonavano la canzone Per Sempre sì. La festa era prevista per la giornata di ieri, ma è stata rinviata per rispetto dei funerali del piccolo Domenico, il bambino del caso del “cuore bruciato”. Inoltre, al cantante napoletano l’11 marzo verrà consegnata la targa con la Medaglia della Città di Napoli dal sindaco Gaetano Manfredi: il più alto riconoscimento cittadino. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

SAL DA VINCI A SANREMO, SENTITE COSA URLA

