Sal Da Vinci canta tra la folla nel suo quartiere e a chi critica il brano dice | Non rispondete alle provocazioni Questo premio profuma di sogni è per voi – VIDEO

Sal Da Vinci torna nella sua Napoli dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2026 con una grande festa nel suo quartiere La Torretta. Tra fuochi d’artificio, spumante, torta, palloncini e premio di Sanremo in mano, Sal Da Vinci ha ringraziato la sua gente e risposto a chi ha criticato il suo brano ‘Per sempre si‘: “Qualcuno cerca solo like“. Vediamo insieme le parole dell’artista dette al suo popolo, ad Aldo Cazzullo e a chi ha frainteso l’amore raccontato nel suo brano. Giovedì 5 marzo 2026 Sal Da Vinci ha cantato tra la folla davanti la Prima Municipalità del Comune di Napoli, in Piazza Torretta. Un luogo non casuale dato che il cantante è cresciuto proprio lì, giocando a pallone con i tanti amici che oggi sono presenti e si sono commossi con lui (come Sasà). 🔗 Leggi su Superguidatv.it

