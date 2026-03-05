Sanremo 2026 quali sono le canzoni più ascoltate
È stata pubblicata la classifica delle dieci canzoni più ascoltate di Sanremo 2026. La lista, che raccoglie i brani più ascoltati durante l’evento, mostra quali canzoni hanno registrato i numeri più alti tra il pubblico. La pubblicazione della Top 10 è stata diffusa da Novella 2000 e fornisce un quadro delle preferenze più recenti nel panorama musicale dell’edizione in corso.
A distanza di quasi una settimana dalla finale di Sanremo 2026, andiamo a scoprire quali sono le canzoni più ascoltate dal pubblico. È trascorsa quasi una settimana dalla finale del Festival di Sanremo 2026, che si è concluso con la vittoria di Sal Da Vinci. Il cantante partenopeo, con la sua Per sempre sì, ha infatti conquistato il pubblico e ha già accettato di rappresentare l’Italia alla prossima edizione dell’Eurovision Song Contest, che si terrà a Vienna a maggio. In attesa di scoprire cosa accadrà, in questi giorni il pubblico si sta godendo le canzoni in gara al Festival della canzone italiana. Alcuni dei brani sono già diventati virali e stanno scalando le classifiche e senza dubbio anche nelle prossime settimane continueranno a farci ballare e cantare. 🔗 Leggi su Novella2000.it
Sanremo 2026, le canzoni più ascoltate su Amazon MusicAmazon Music annuncia la classifica finale delle canzoni più popolari del festival di Sanremo 2026.
SANREMO 2026, TERZA SERATA: TUTTE LE CANZONI
