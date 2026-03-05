È stata pubblicata la classifica delle dieci canzoni più ascoltate di Sanremo 2026. La lista, che raccoglie i brani più ascoltati durante l’evento, mostra quali canzoni hanno registrato i numeri più alti tra il pubblico. La pubblicazione della Top 10 è stata diffusa da Novella 2000 e fornisce un quadro delle preferenze più recenti nel panorama musicale dell’edizione in corso.

A distanza di quasi una settimana dalla finale di Sanremo 2026, andiamo a scoprire quali sono le canzoni più ascoltate dal pubblico. È trascorsa quasi una settimana dalla finale del Festival di Sanremo 2026, che si è concluso con la vittoria di Sal Da Vinci. Il cantante partenopeo, con la sua Per sempre sì, ha infatti conquistato il pubblico e ha già accettato di rappresentare l’Italia alla prossima edizione dell’Eurovision Song Contest, che si terrà a Vienna a maggio. In attesa di scoprire cosa accadrà, in questi giorni il pubblico si sta godendo le canzoni in gara al Festival della canzone italiana. Alcuni dei brani sono già diventati virali e stanno scalando le classifiche e senza dubbio anche nelle prossime settimane continueranno a farci ballare e cantare. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Sanremo 2026, quali sono le canzoni più ascoltate

Sanremo 2026, le canzoni più ascoltate su Amazon MusicAmazon Music annuncia la classifica finale delle canzoni più popolari del festival di Sanremo 2026.

Leggi anche: Sanremo 2026. Ascoltate le canzoni in gara. Chi sono i napoletani promossi e bocciati

SANREMO 2026, TERZA SERATA: TUTTE LE CANZONI

Una raccolta di contenuti su Sanremo 2026 quali sono le canzoni più....

Temi più discussi: Sanremo 2026, il programma del Festival: concorrenti e ospiti, serata per serata; Sanremo 2026, scaletta, ospiti e tutto quello che c'è da sapere sulla prima serata del Festival; Quanti sono i cantanti in gara a Sanremo 2026 laureati; Le migliori canzoni di Sanremo 2026 scelte dalla redazione di Vogue Italia.

I social stravolgono Sanremo 2026: quali sono le canzoni più usateQuali sono le canzoni di Sanremo 2026 più usate sui social? Rispetto ai brani che hanno trionfato all'Ariston, c'è qualche differenza. donnaglamour.it

Sanremo 2026: chi sono i cinque finalisti che si contendono il titolo della 76ª edizioneTutti i Big in gara e i finalisti annunciati ufficialmente sul palco dell'Ariston: la 76ª edizione di Sanremo tra emozioni e grandi performance. notizie.it

“Chiamo gli avvocati”. Elettra Lamborghini, finisce male dopo Sanremo: cos’è successo - facebook.com facebook

Sal Da Vinci al Tg1: il vincitore del Festival di #Sanremo ospite negli studi del nostro Tg. Dalla gavetta al successo fino al trionfo all’Ariston. L’atteso ritorno nella sua #Napoli e i social impazziti tra balletti e parodie: fenomenologia di “Per sempre sì”. #Tg1 x.com