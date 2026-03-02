Amazon Music ha pubblicato la classifica delle canzoni più ascoltate durante il Festival di Sanremo 2026. La graduatoria si basa sui dati di streaming raccolti nel corso dell’evento. La lista include le tracce più diffuse tra gli ascoltatori sulla piattaforma durante le giornate della manifestazione. La classifica finale rappresenta le preferenze degli utenti di Amazon Music per questa edizione del festival.

Amazon Music annuncia la classifica finale delle canzoni più popolari del festival di Sanremo 2026. Il Festival di Sanremo 2026 è arrivato alla conclusione e Amazon Music annuncia la classifica finale delle canzoni più popolari del festival, basate sui dati del servizio di streaming. Top 10 Canzoni. Per sempre sì – Sal Da Vinci OSSESSIONE – Samurai Jay Che fastidio! – ditonellapiaga MALE NECESSARIO – Fedez & Marco Masini Magica Favola – Arisa Stupida Sfortuna – Fulminacci TU MI PIACI TANTO – Sayf I romantici – Tommaso Paradiso Labirinto – Luchè QUI CON ME – Serena Brancale. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Sanremo 2026, le canzoni più ascoltate su Amazon Music

La classifica delle canzoni di Sanremo 2026 più ascoltate su Spotify e YouTube dopo le prime tre serate"Male necessario" di Fedez è la canzone più ascoltata del Festival di Sanremo 2026 sia su YouTube, sia su Spotify.

Sanremo, la classifica delle canzoni più ascoltate su Spotify e YouTube dopo le prime tre serateLa terza serata del Festival di Sanremo si è conclusa da poche ore, ma la competizione continua a produrre effetti misurabili sulle piattaforme...

Sanremo 2026: i testi delle canzoni dei Big in gara - La volta buona 17/02/2026

Tutto quello che riguarda Amazon Music.

Temi più discussi: Sanremo 2026: le canzoni più ascoltate su Amazon dopo la prima serata; Sanremo 2026, prima serata: i brani più ascoltati su Amazon Music; Sanremo 2026, Amazon Music annuncia le canzoni più ascoltate del Festival: Sal Da Vinci in cima; Amazon Music rivela la Top 10 di Sanremo 2026 dopo il terzo giorno.

Sanremo 2026, Amazon Music annuncia le canzoni più ascoltate del Festival: Sal Da Vinci in cimaIn attesa della serata finale, il Festival di Sanremo continua a catturare l'attenzione della nazione. Per questo, Amazon Music annuncia la classifiche delle canzoni più popolari ... ilmattino.it

Sanremo 2026: le canzoni più ascoltate su Amazon dopo la prima serataCon l’edizione 2026 del Festival di Sanremo ancora al centro del dibattito pubblico e mediatico, Amazon Music diffonde le prime rilevazioni sulle .. ondarock.it

#Musica - Sal Da Vinci domina la Top 10 di Amazon Music Sanremo x.com

La cover di "The Lady Is A Tramp" portata sul palco da Ditonellapiaga & Tony Pitony è la più ascoltata su Spotify, debuttando #16 con 339.778 streams giornalieri. È la più ascoltata anche su Apple Music e Amazon Music. - facebook.com facebook