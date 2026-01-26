Sanremo 2026 Ascoltate le canzoni in gara Chi sono i napoletani promossi e bocciati

A un mese dall’inizio del Festival di Sanremo 2026, si stanno emergendo dettagli sulle trenta canzoni in gara. Ecco le prime valutazioni sui talenti napoletani promossi e bocciati, offrendo uno sguardo obiettivo sulle potenzialità del concorso musicale.

Svelati in ateprima ai giornalisti i 30 brani che saranno al festival. Tra prime pagelle e opinioni sui cantanti che piaceranno di più, ecco cosa trapela Manca un mese dal Festival di Sanremo 2026, ma già sta trapelando qualcosa sulle trenta canzoni in gara. Alcuni giornalisti e critici musicali hanno ascoltato a Milano alla presenza del direttore artistico e presentatore Carlo Conti i brani selezionati. Per qualcuno qualche cantante potrebbe essere superfluo e starsene benissimo a casa. Da questo primo ascolto ci sono i promossi e i bocciati ma il livello è medio dove non spicca il pezzo capolavoro.🔗 Leggi su Napolitoday.itImmagine generica

