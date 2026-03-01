Classifica finale di Sanremo 2026 tra fischi e polemiche social la reazione alla vittoria di Sal Da Vinci

La serata di Sanremo 2026 si è conclusa con una classifica che ha suscitato reazioni contrastanti sui social, tra fischi e commenti critici. La vittoria di Sal Da Vinci ha diviso il pubblico, mentre sul podio sono emerse discussioni che hanno coinvolto diversi spettatori online. La manifestazione ha acceso un acceso dibattito tra chi approva e chi invece esprime dissenso sui risultati finali.

La classifica finale di Sanremo 2026 ha premiato Sal Da Vinci ma ha anche scatenato fischi e critiche sia all'Ariston che sul web. La graduatoria annunciata da Carlo Conti non è piaciuta a tanti: ci sono state polemiche sia sul vincitore che sulla composizione del podio dove per alcuni mancavano big annunciati e poi snobbati dal voto. Fischi e critiche alla classifica finale di Sanremo 2026 Il podio contestato e i fischi per l'esclusione di Serena Brancale Com'è arrivata la vittoria di Sal Da Vinci su Sayf Fischi e critiche alla classifica finale di Sanremo 2026 Sono state disparate le reazioni alla vittoria di Sal Da Vinci, trionfatore dell'edizione 2026 di Sanremo.