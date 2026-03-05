Sanità | professor Simoncini inaugura il congresso mondiale di endocrinologia ginecologica

Il professor Simoncini, docente di Ginecologia e Ostetricia all’Università di Pisa e dirigente dell’unità operativa di Ostetricia e Ginecologia all’Aoup, ha dato il via al congresso mondiale di Endocrinologia ginecologica a Roma, mercoledì 4 marzo. La cerimonia di apertura ha segnato l’inizio delle sessioni dedicate alla discussione di temi legati alla specialità.

Pisa, 5 marzo 2026 – Tommaso Simoncini, professore ordinario di Ginecologia e Ostetricia all'Università di Pisa nonché direttore dell'Unità operativa di Ostetricia e Ginecologia 1 dell'Aoup, ha inaugurato mercoledì 4 marzo a Roma i lavori del congresso mondiale di Endocrinologia ginecologica. L'evento, che si tiene al Centro congressi La Nuvola e ha radunato tremila partecipanti da tutto il mondo, è organizzato dalla ISGE-International Society of Gynecological Endocrinology, di cui Simoncini è presidente (oltre a presiedere il congresso), e rappresenta un'occasione unica per raccogliere contributi scientifici e innovazioni spaziando in tutti...