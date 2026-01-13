All Around the Shoulder | al Comune il congresso organizzato dal professor Galasso

Le patologie della spalla rappresentano oggi una delle sfide più articolate e stimolanti per il chirurgo ortopedico: la complessità anatomica e funzionale dell'articolazione, unita alla varietà dei quadri clinici, rende indispensabile infatti un approccio multidisciplinare che coinvolga. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Leggi anche: "Ti racconto i miti": appuntamento organizzato dal comune di Duino Aurisina

Leggi anche: Florovivaismo, in Campania in terzo Congresso nazionale organizzato da Coldiretti: le date

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

A staircase, a coat draped over the shoulders, and the timeless beauty of Türkiye all around. #TurkeyVibes #TimelessBeauty #TravelMood #WanderWithStyle #StairwayViews #simplyalya - facebook.com facebook