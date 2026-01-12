Fontaniva addizionale Irpef per coprire il buco di 750 mila euro

A Fontaniva continuerà a garantire i servizi comunali nel 2026, senza riduzioni in settori come scuole, trasporti e sicurezza. Tuttavia, per coprire un deficit di 750 mila euro, il Comune ha deliberato l’introduzione di un’addizionale comunale IRPEF. Questa misura mira a mantenere invariata la qualità dei servizi, assicurando la sostenibilità finanziaria dell’ente senza compromessi per la comunità.

A Fontaniva i servizi comunali resteranno invariati anche nel 2026. Scuole, trasporto scolastico, manutenzioni, sicurezza e sostegno alla comunità continueranno a funzionare senza tagli, ma per far quadrare i conti il Comune ha deciso di introdurre un’addizionale comunale IRPEF, misura definita. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Leggi anche: Busta paga, cancellata l’addizionale Irpef: ecco chi guadagnerà fino a 270 euro in più

Leggi anche: Alloggi ERP, dalla Regione al Comune 750 mila euro per il recupero di 38 appartamenti

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Addizionali Irpef, in Toscana si paga meno: Firenze tra le più ‘leggere’ d’Italia, ma non per tutti - A rivelarlo è uno studio della Uil, servizio Stato sociale, politiche fiscali e previdenziali, che ha messo a ... lanazione.it

Addizionali Irpef, nel Lazio tutti i capoluoghi nella top 10 - Il Lazio è la regione dove si paga di più l'addizionale regionale Irpef: 426 per un reddito di 20mila euro, 1092 per 40mila euro. ansa.it

Aliquote Irpef in Lombardia, il dossier Uil: «Troppe iniquità, penalizzati i redditi medio bassi. Criteri progressivi solo a Lodi, Monza e Pavia» - Sull’addizionale Irpef la Uil apre un fronte verso gli enti locali, a partire dal Comune di Milano. milano.corriere.it