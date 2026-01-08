Innovazione salute e benessere | OpenAI | lancia ChatGpt Health

OpenAI presenta ChatGpt Health, una nuova sezione dedicata che combina informazioni sanitarie personali con le capacità di ChatGpt. Questo strumento aiuta gli utenti a orientarsi tra referti, visite mediche e scelte di benessere, offrendo un supporto pratico e affidabile nella gestione della salute quotidiana. Un'innovazione pensata per favorire un approccio più consapevole e informato alla cura del proprio benessere.

OpenAI annuncia ChatGpt Health, una sezione dedicata che unisce le informazioni sanitarie dell’utente e le capacità di ChatGpt per aiutare a orientarsi tra referti, visite e scelte di benessere. L’azienda sostiene che la salute sia gia’ uno degli usi piu’ frequenti del chatbot: sulla base di analisi “de-identificate” delle conversazioni, oltre 230 milioni di persone nel mondo pongono ogni settimana domande su salute e wellness. Health nasce dall’idea che i dati siano spesso frammentati tra portali, app, wearable, PDF e note mediche. Con la nuova esperienza, gli utenti possono collegare cartelle cliniche e app di benessere (tra cui Apple Health, Function e MyFitnessPal) per “ancorare” le risposte al proprio contesto: capire meglio un esame recente, preparare domande per un appuntamento, impostare dieta e allenamento, o valutare opzioni assicurative in base alle proprie abitudini sanitarie. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Leggi anche: OpenAI lancia ChatGPT Health, l’assistente IA per salute e benessere

Leggi anche: ChatGPT come l’App Store: OpenAI lancia il marketplace per l’IA

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

È arrivato ChatGPT Health: ora puoi caricare cartelle cliniche e avere diagnosi personalizzate con l'IA.

OpenAI lancia ChatGPT Salute: l'IA che analizza la propria salute e benessere - OpenAI lancia ChatGPT Salute, funzione integrata con servizi sanitari, pensata per fornire informazioni affidabili su salute e benessere. tech.everyeye.it