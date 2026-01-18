Horizon digitale industria e spazio | dall’Ue due nuove call per 307 milioni di euro 

La Commissione europea ha annunciato due nuove call nel settore

La Commissione europea accelera sull’innovazione tecnologica e annuncia due nuovi bandi nel settore “Digitale, industria e spazio” di Horizon Europe. In campo complessivamente 307 milioni di euro. Il primo bando, il più consistente, dispone di 221 milioni ed è dedicato allo sviluppo di servizi di intelligenza artificiale affidabili, soluzioni avanzate per la gestione dei dati e tecnologie strategiche in grado di ridurre le dipendenze esterne dell’Europa. Le risorse sosterranno progetti in linea con la strategia europea “Apply AI” e iniziative nei settori della robotica, delle tecnologie quantistiche, della fotonica e dei mondi virtuali. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Horizon, Patto per l’Industria pulita: lanciata la call da 600 milioni di euro

La Commissione Europea ha aperto un nuovo bando Horizon Europe da circa 600 milioni di euro, denominato Horizon, Patto per l’Industria pulita. Questa iniziativa mira a sostenere progetti di ricerca e innovazione che favoriscano lo sviluppo di un settore industriale più sostenibile, in linea con gli obiettivi del Clean Industrial Deal. Il bando rappresenta un’opportunità importante per aziende e istituzioni interessate a promuovere soluzioni innovative per un’industria più pulita e responsabile.

La Commissione UE investe 307 milioni per rafforzare intelligenza artificiale e autonomia strategica digitale

La Commissione europea ha annunciato un investimento di 307,3 milioni di euro volto a potenziare l’intelligenza artificiale e rafforzare l’autonomia digitale dell’Unione. Questa iniziativa mira a sostenere lo sviluppo tecnologico e a consolidare la competitività europea nel settore digitale, contribuendo alla costruzione di una sovranità strategica più solida. L’intervento si inserisce nel quadro delle politiche europee per una crescita digitale equilibrata e sostenibile.

