Bavette fatte a mano in dono ai nuovi nati nel Reparto di Ginecologia ed Ostetricia dell’ospedale di San Severo

Nel reparto di Ginecologia e Ostetricia dell’ospedale Teresa Masselli Mascia di San Severo, le neo mamme hanno ricevuto bavette realizzate a mano come gesto di sostegno e solidarietà. Questa iniziativa mira a offrire un gesto di cura e attenzione alle nuove famiglie, contribuendo a creare un ambiente accogliente e caloroso in un momento speciale.

Hanno ricevuto in dono bavette fatte a mano le neo mamme nel Reparto di Ginecologia ed Ostetricia dell'ospedale Teresa Masselli Mascia di San Severo.A regalarle ai nuovi nati a cavallo tra il 2025 e il 2026 è stata l'Associazione Mirko Valerio Emanuele di Torremaggiore, presieduta da Carmen.

