La lenta agonia del Reparto Prevenzione Crimine di San Severo | perché rischia di scomparire

Il Reparto Prevenzione Crimine di San Severo, istituito nel 2018 grazie all’impegno di figure pubbliche, si trova ora in una fase di incertezza che mette a rischio la sua sopravvivenza. Dopo nove anni di attività, la sua possibile chiusura solleva preoccupazioni riguardo alla continuità delle attività di sicurezza e prevenzione nella zona. Una valutazione attenta delle cause e delle implicazioni è fondamentale per comprendere il futuro di questa struttura.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.