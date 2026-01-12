La lenta agonia del Reparto Prevenzione Crimine di San Severo | perché rischia di scomparire
Il Reparto Prevenzione Crimine di San Severo, istituito nel 2018 grazie all’impegno di figure pubbliche, si trova ora in una fase di incertezza che mette a rischio la sua sopravvivenza. Dopo nove anni di attività, la sua possibile chiusura solleva preoccupazioni riguardo alla continuità delle attività di sicurezza e prevenzione nella zona. Una valutazione attenta delle cause e delle implicazioni è fondamentale per comprendere il futuro di questa struttura.
Un avamposto di legalità fortemente voluto dall’allora ministro dell’Interno Marco Minniti grazie alla spinta dell'ex sindaco Francesco Miglio, a nove anni dall’inaugurazione avvenuta il 15 maggio 2018, rischia di sparire. È il grido d’allarme lanciato dal Sindacato Autonomo di Polizia sul futuro. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
ALLARME RPC San Severo, Vigilante (SAP): “Una lenta agonia che rischia di portare alla chiusura” - Tra le criticità segnalate figurano i trasferimenti di numerosi operatori verso altre sedi senza un adeguato ricambio. statoquotidiano.it
