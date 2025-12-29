Abbazia di San Martino delle Scale visita e degustazione di birre artigianali
L’Abbazia di San Martino delle Scale ospita l’evento di ArcheOfficina il 17 gennaio. La giornata prevede una visita guidata alla storica abbazia, seguita da una degustazione di birre artigianali. Un’occasione per scoprire la storia del luogo e assaporare prodotti di qualità in un contesto suggestivo. L’evento è aperto a chi desidera conoscere meglio questa importante testimonianza del patrimonio culturale e artigianale.
Torna l'appuntamento di ArcheOfficina nella splendida cornice di San Martino delle Scale! In occasione dell'evento, fissato per il prossimo 17 gennaio, sarà organizzata una visita guidata nella grande e suggestiva Abbazia di San Martino delle Scale e, al termine, una degustazione di birre. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
