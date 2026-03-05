San Marino Song Contest 2026 | Myky vola in finale

Al Teatro Nuovo di Dogana si sono svolte le semifinali del San Marino Song Contest 2026, un evento musicale che eleggerà il rappresentante del paese all’Eurovision. Tra i concorrenti, Myky ha conquistato la finale grazie a una performance energica e coinvolgente. La manifestazione prosegue con le ultime fasi della competizione, che vede in gara diversi artisti pronti a sfidarsi per il titolo.

San Marino Song Contest 2026: Myky conquista la finale con una performance esplosiva. Il San Marino Song Contest 2026 entra nel vivo al Teatro Nuovo di Dogana, dove si stanno svolgendo le semifinali del festival che porterà il suo vincitore all’Eurovision. L’edizione di quest’anno ha registrato numeri da record: oltre 600 iscritti provenienti da 30 Paesi, a conferma della crescente rilevanza internazionale della competizione. Un’edizione dal livello altissimo. I conduttori Marco Carrara e Maddalena Corvaglia hanno sottolineato come il livello artistico del San Marino Song Contest 2026 sia cresciuto in modo evidente. Le proposte in gara si distinguono per cura musicale, identità stilistica e qualità scenica, rendendo la competizione più serrata e affascinante che mai. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

Simona Ventura conduce la finale di San Marino Song Contest 2026Scelta Simona Ventura! Conduce lei la finale di San Marino Song Contest 2026 Gran bella notizia per Simona Ventura.

Simona Ventura condurrà la finale del San Marino Song Contest 2026: “Ci divertiremo!”Simona Ventura sarà alla guida della finale del San Marino Song Contest 2026 in programma il 6 marzo al Teatro Nuovo di Dogana (RSM).

San Marino Song Contest 2026 - I 10 big in finale

San Marino Song Contest 2026: ecco i primi cinque finalisti. Questa sera la seconda semifinaleHa avuto inizio il San Marino Song Contest 2026, la manifestazione che designerà il rappresentante della Repubblica all’Eurovision Song Contest 2026. sanmarinortv.sm

San Marino Song Contest 2026, prima semifinale: ecco i 5 qualificatiSan Marino Song Contest 2026, l'esito della prima semifinale. Ecco i primi 5 artisti che accedono all'evento di venerdi sera ... eurofestivalnews.com

SAN MARINO SONG CONTEST Ecco i primi 5 finalisti che torneranno a esibirsi anche in finale, pronti a salire di nuovo sul palco e a giocarsi tutto davanti al pubblico e alla giuria. Anna Smith, Matias Ferreira, Myky, Orphy e Pellegrina Pibigas accedono alla fin - facebook.com facebook

San Marino Song Contest 2026: ecco le 10 Wild Card. Simona Ventura guida la finale del 6 marzo primaonline.it/2026/03/04/467… x.com