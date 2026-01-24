Simona Ventura condurrà la finale del San Marino Song Contest 2026 | Ci divertiremo!

Simona Ventura sarà la conduttrice della finale del San Marino Song Contest 2026, in programma il 6 marzo al Teatro Nuovo di Dogana. L'evento vedrà la partecipazione di artisti emergenti e affermati, offrendo un’occasione per scoprire nuove espressioni musicali. La serata rappresenta un importante momento di spettacolo e condivisione culturale nel contesto musicale sammarinese.

Simona Ventura sarà alla guida della finale del San Marino Song Contest 2026 in programma il 6 marzo al Teatro Nuovo di Dogana (RSM). L'evento che decreterà l'artista chiamato a rappresentare la Repubblica di San Marino all' Eurovision quest'anno – lo scorso anno era toccato a Gabry Ponte – e l'annuncio ufficiale è arrivato da San Marino RTV. La serata sarà trasmessa in diretta proprio su San Marino RTV, al canale 550 del digitale terrestre, ma anche su Radio San Marino. Super Simo alla conduzione della finale d'accesso a Eurovision 2026. Scegliere Simona Ventura per la conduzione della quinta edizione del San Marino Song Contest vuol dire affidarsi a chi questo mestiere lo sa fare e bene.

