simona ventura conduce la finale di san marino song contest 2026

Scelta Simona Ventura! Conduce lei la finale di San Marino Song Contest 2026 Gran bella notizia per Simona Ventura. Sarà infatti lei la conduttrice della finale del San Marino Song Contest. L’evento è in programma il 6 marzo presso il Teatro Nuovo di Dogana (RSM) e sarà in diretta sul canale 550. Ad annunciato è stata la San Marino RTV, sotto la guida del Direttore Generale Roberto Sergio, che ha fatto sapere la nuova esperienza per la nota presentatrice, dopo l’esperienza al Grande Fratello. Tra i volti più amati della TV italiana, Simona Ventura dunque è stata voluta fortemente, come riportato dalla nota di San Marino TV. 🔗 Leggi su Novella2000.it

Dreaming San Marino Song Contest: partono gli ultimi castingDal 27 al 31 gennaio 2026 si svolgerà l’ultima fase di casting per il Dreaming San Marino Song Contest, il principale evento di selezione degli artisti emergenti che concorreranno alla finale del San Marino Song Contest.

