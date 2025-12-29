L’eredità di Carlo Gaballo vive nello sport | in casa Salento Best Volley nasce il Premio Fair Play
In un contesto sportivo spesso caratterizzato dalla competitività sfrenata, l’Olimpia Sbv Galatina promuove valori come l’eleganza e l’integrità. In memoria di Carlo Gaballo, nasce il Premio Fair Play all’interno di Salento Best Volley, un riconoscimento che sottolinea l’importanza del rispetto e della correttezza nello sport. Questa iniziativa vuole rendere omaggio alla sua eredità, valorizzando comportamenti esemplari sul campo.
