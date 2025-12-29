In un contesto sportivo spesso caratterizzato dalla competitività sfrenata, l’Olimpia Sbv Galatina promuove valori come l’eleganza e l’integrità. In memoria di Carlo Gaballo, nasce il Premio Fair Play all’interno di Salento Best Volley, un riconoscimento che sottolinea l’importanza del rispetto e della correttezza nello sport. Questa iniziativa vuole rendere omaggio alla sua eredità, valorizzando comportamenti esemplari sul campo.

GALATINA – In un mondo sportivo spesso dominato dall’agonismo esasperato, l’Olimpia Sbv Galatina sceglie di celebrare l’eleganza d’animo e l'integrità. La società ha ufficialmente istituito il “Premio Fair Play Carlo Gaballo”, un riconoscimento dedicato alla memoria di un uomo che ha fatto della. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

© Lecceprima.it - L’eredità di Carlo Gaballo vive nello sport: in casa Salento Best Volley nasce il Premio Fair Play

Leggi anche: All’imprenditore Fantini il premio Fair Play

Leggi anche: Conferito a Nicola Graziano il Premio Fair Play 2025

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

L’eredità di Carlo Gaballo vive nello sport: in casa Salento Best Volley nasce il Premio Fair Play - In un mondo sportivo spesso dominato dall’agonismo esasperato, l’Olimpia Sbv Galatina sceglie di celebrare l’eleganza d’animo e l'integrità ... lecceprima.it