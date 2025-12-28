La nuova edizione del trofeo Rodolfo Becheri
"Siamo arrivati alla seconda edizione di un torneo che per noi ha un valore speciale, perché ricorda una figura storica per il calcio pratese e non solo. Rodolfo Becheri ha rappresentato uno stile di impegno e di attenzione ai ragazzi che sentiamo ancora attuale". Il presidente del CSL Prato Social Club, Roberto Macrì, ha così commentato l’inizio della seconda edizione del "Trofeo Rodolfo Becheri" di calcio giovanile, dedicato alla memoria dello storico dirigente sportivo e talent scout di Prato "scopritore" tra gli altri di Paolo Rossi, Christian Vieri ed Alessandro Diamanti (del quale era nonno). 🔗 Leggi su Lanazione.it
