San Giuseppe Vesuviano 38enne arrestato con hashish in auto e casa

Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha arrestato a San Giuseppe Vesuviano un 38enne per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Durante un controllo, l’uomo è stato sorpreso a cedere droga, e sono state sequestrate hashish e denaro anche nell’abitazione. L’operazione si inserisce in un più ampio piano di contrasto al traffico illecito di sostanze stupefacenti.

San Giuseppe Vesuviano – Proseguono i controlli straordinari della Polizia di Stato contro il traffico di sostanze stupefacenti. Nel pomeriggio del 13 dicembre, gli agenti del Commissariato di San Giuseppe Vesuviano hanno arrestato un 38enne del posto, già noto alle forze dell'ordine, per detenzione illecita di droga ai fini di spaccio. Durante un servizio di pattugliamento in via Gaetano Ferraioli, i poliziotti hanno notato l'uomo a bordo di un'auto mentre, in cambio di una banconota, cedeva un involucro a un passante che si è poi allontanato rapidamente.

