san giovanni valdarno celebra le coppie con 50 anni di matrimonio

San Giovanni Valdarno rende omaggio alle coppie che hanno festeggiato 50 anni di matrimonio, celebrando il loro amore e impegno durante una cerimonia a Palazzo d’Arnolfo. L’evento riconosce il valore delle nozze d’oro e celebra le relazioni durature che rappresentano un esempio di stabilità e affetto nella comunità locale.

Arezzo, 15 dicembre 2025 – San Giovanni Valdarn o celebra le coppie con 50 anni di matrimonio. Il Comune di San Giovanni Valdarno rende omaggio alle coppie che hanno raggiunto lo storico traguardo delle nozze d'oro, in una cerimonia a Palazzo d'Arnolfo. Sabato 13 dicembre la sala consiliare di Palazzo d'Arnolfo ha fatto da cornice a una cerimonia particolarmente sentita dalla comunità sangiovannese. Il Comune di San Giovanni Valdarno ha infatti reso omaggio alle 60 coppie che nel corso dell'anno hanno celebrato i cinquant'anni di matrimonio, un traguardo di grande valore umano e sociale. L'iniziativa, confermata anche quest'anno dopo il successo della precedente edizione, ha visto la partecipazione in presenza di 40 coppie, accolte dal sindaco Valentina Vadi in un clima di sincera partecipazione e condivisione.

