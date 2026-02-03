Controlli serrati dei Carabinieri a San Prospero identificate quasi 30 persone

I Carabinieri di Carpi hanno effettuato controlli serrati a San Prospero, identificando quasi 30 persone. È stato un lunedì sera di attività intensiva, con pattuglie che hanno presidiato le zone più a rischio del paese per prevenire problemi e garantire maggiore sicurezza ai cittadini.

Un lunedì sera all'insegna della prevenzione e del presidio del territorio nella Bassa. Ieri, 2 febbraio, i Carabinieri della Compagnia di Carpi hanno messo in campo un servizio coordinato a San Prospero, con l'obiettivo di garantire sicurezza nelle aree più sensibili del comune.Le pattuglie si.

