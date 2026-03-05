samsung health e wallet riducono i costi delle cure nel tuo portafoglio

Un nuovo asset digitale dedicato alla salute nasce dall’integrazione tra l’app Samsung Health e Wallet. Questa combinazione permette di gestire informazioni sanitarie e di ridurre i costi delle cure direttamente dal proprio smartphone. L’azienda ha annunciato questa novità come un passo avanti nell’utilizzo delle tecnologie mobili per semplificare l’accesso ai servizi sanitari.

un nuovo asset digitale dedicato alla salute emerge dall’integrazione tra l’app samsung health e wallet. l’iniziativa mira a semplificare l’accesso alle prescrizioni, offrire sconti sui farmaci e migliorare la gestione complessiva della terapia. l’ecosistema si arricchisce di funzioni che agevolano la memoria e la tracciabilità dei medicinali, grazie anche a collaborazioni con aziende del settore sanitario. samsung health integra coupon per farmaci con wallet. l’azienda ha annunciato un lancio settimanale di una nuova funzione che collega health e wallet, introducendo coupon dedicati ai farmaci all’interno dell’area medications tracker. una volta rilevati, i coupon vengono salvati in wallet e possono essere impiegati al momento del pagamento presso le farmacie partecipanti, offrendo uno sconto sul pagamento finale. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

