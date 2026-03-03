Samsung Wallet ha recentemente integrato la possibilità di controllare le serrature intelligenti, rendendo più semplice gestire l’accesso alle abitazioni tramite un’unica piattaforma digitale. Questa novità si inserisce in un contesto in cui il settore delle case connesse si muove verso sistemi di controllo più centralizzati e user-friendly. La funzionalità permette agli utenti di aprire e chiudere le serrature smart direttamente dall’app di Samsung Wallet.

Il panorama della casa connessa sta evolvendo verso controlli unificati e interfacce sempre più intuitive. Samsung Wallet amplia le proprie funzionalità introducendo una chiave domestica digitale in grado di sbloccare serrature intelligenti compatibili, basata su uno standard di livello industriale chiamato Aliro. La Digital Home Key consente di aprire serrature compatibili direttamente dal proprio smartphone, eliminando la necessità di applicazioni separate per ogni marca. L’implementazione è integrata in Samsung Wallet e punta a offrire lo stesso livello di sicurezza e comodità già noto per altri servizi del portafoglio digitale. Per attivare la chiave digitale domestica, la serratura deve essere configurata tramite Samsung SmartThings utilizzando il protocollo Matter, come parte del processo di onboarding della serratura. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Samsung wallet ottiene le chiavi delle serrature intelligenti

