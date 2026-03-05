Salvò una donna dal suicidio | è leccese l' agente-eroe premiata alla Camera

Un agente di Lecco è stato premiato alla Camera dopo aver salvato una donna dal suicidio. Per circa trenta minuti si è trovato in bilico su un cornicione all’ottavo piano di un edificio, cercando di convincerla a scendere e a rinunciare al gesto estremo. La sua presenza e il suo intervento hanno evitato che la donna compisse un gesto irreparabile.

Trenta minuti in bilico su un cornicione, all'ottavo piano di un palazzo, per trasformare il vuoto in speranza. Quel dialogo silenzioso e serrato, condotto con estrema umanità mentre era libera dal servizio, è valso ad Alessia Cioffi, poliziotta di Lecce ma in forza alla Questura di Reggio Emilia, il prestigioso riconoscimento di "Donna Coraggiosa 2026". La cerimonia si è svolta martedì scorso presso la sala della Regina della Camera dei Deputati, a Roma, in occasione della quarta edizione dell'evento promosso dalla Rete Civica delle Donne. Il premio, consegnato dal vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli, celebra il valore di chi, lontano dai riflettori, incarna il senso del dovere e la cultura dell'esempio.