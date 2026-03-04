Alessia Cioffi agente coraggiosa Salvò una donna dal gesto estremo

Alessia Cioffi, agente di polizia, ha intervenuto in una situazione di emergenza per salvare una donna da un gesto estremo. La sua azione è avvenuta in un momento di grande tensione, quando la donna si trovava in pericolo e il rischio di un tragico epilogo era imminente. L'intervento tempestivo ha permesso di evitare il peggio, dimostrando prontezza e determinazione.

"Non è vero che il dolore non può essere toccato. Ed è proprio in questo buio che la nostra collega Alessia Cioffi ha saputo muoversi con un coraggio e una lucidità che vanno oltre il dovere professionale, portando luce dove tutto sembrava perduto". Lunedì alla sala della Regina della Camera dei Deputati a Roma, la poliziotta Alessia Cioffi è stata premiata durante la quarta edizione di 'Donne Coraggiose', un evento della Rete Civica delle Donne che celebra la cultura dell'esempio e il senso del dovere. Ha ricevuto il riconoscimento dal vice presidente della Camera, Fabio Rampelli, e successivamente ha incontrato il capo della Polizia, Vittorio Pisani accompagnata dal questore di Reggio Emilia, Carmine Soriente.