Alessia Cioffi agente coraggiosa Salvò una donna dal gesto estremo

Da ilrestodelcarlino.it 4 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alessia Cioffi, agente di polizia, ha intervenuto in una situazione di emergenza per salvare una donna da un gesto estremo. La sua azione è avvenuta in un momento di grande tensione, quando la donna si trovava in pericolo e il rischio di un tragico epilogo era imminente. L'intervento tempestivo ha permesso di evitare il peggio, dimostrando prontezza e determinazione.

"Non è vero che il dolore non può essere toccato. Ed è proprio in questo buio che la nostra collega Alessia Cioffi ha saputo muoversi con un coraggio e una lucidità che vanno oltre il dovere professionale, portando luce dove tutto sembrava perduto". Lunedì alla sala della Regina della Camera dei Deputati a Roma, la poliziotta Alessia Cioffi è stata premiata durante la quarta edizione di ’Donne Coraggiose’, un evento della Rete Civica delle Donne che celebra la cultura dell’esempio e il senso del dovere. Ha ricevuto il riconoscimento dal vice presidente della Camera, Fabio Rampelli, e successivamente ha incontrato il capo della Polizia, Vittorio Pisani accompagnata dal questore di Reggio Emilia, Carmine Soriente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

alessia cioffi agente coraggiosa salv242 una donna dal gesto estremo
© Ilrestodelcarlino.it - Alessia Cioffi, agente coraggiosa. Salvò una donna dal gesto estremo

Trovato il cadavere di una donna: l'ipotesi del gesto estremoTragico ritrovamento nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 11 febbraio, nella zona della Rocca di Manerba.

“Sono stata molestata dal collega”: il dramma di una giovane 28enne lecchese, che tenta il gesto estremoMerate (Lecco), 6 gennaio 2026 – Il senso di vergogna, benché vittima, per la molestia subita.

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.