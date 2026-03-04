Libera dal servizio dissuade una donna dal suicidio | premiata poliziotta salentina

Una poliziotta in servizio nella questura di Reggio Emilia, originaria della provincia di Lecce, è stata recentemente premiata alla Camera dei deputati. La donna ha salvato una donna che stava pensando al suicidio, impedendole di portare a termine il gesto. L'evento si è verificato nelle ultime ore e ha portato alla premiazione della poliziotta.

L'agente, che presta servizio nella questura di Reggio Emilia, è stata omaggiata nell'ambito della quarta edizione di "Donne coraggiose", presso la Camera dei deputati. Il plauso del Siap LECCE – Salentina, ma in servizio nella questura di Reggio Emilia, ha ricevuto nelle scorse ore un premio alla Camera dei deputati. Protagonista è la poliziotta Alessia Cioffi, omaggiata durante la quarta edizione di "Donne coraggiose", un evento della Rete civica delle donne che celebra la cultura dell'esempio e il senso del dovere. Ha ricevuto il riconoscimento dal vice presidente della Camera, l'onorevole Fabio Rampelli e, successivamente, ha incontrato il capo della Polizia, il prefetto Vittorio Pisani, accompagnata dal questore di Reggio Emilia.