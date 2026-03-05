Salvini ha annunciato che sono stati pianificati circa 13,5 miliardi di investimenti per l’area tra Messina e Reggio Calabria. Ha detto di avere intenzione di tornare presto in provincia di Messina per l’inizio dei lavori e ha specificato che il ponte rappresenta meno della metà di questa cifra. Gli altri fondi saranno destinati a varie opere nelle città e nell’area metropolitana.

MESSINA (ITALPRESS) – “Conto di tornare presto in provincia di Messina per l’avvio dei lavori: il ponte è meno della metà dei 13 miliardi e mezzo di investimenti già messi a bilancio, il resto riguarda opere che arriveranno sulle città e nell’area metropolitana tra Messina e Reggio”. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, intervenendo in collegamento al convegno “Infrastrutture di mobilità sostenibile: innovazione, tecnologia e sicurezza”, promosso da FS Engineering con la collaborazione di ANSFISA, che si è svolto nel Salone dei Mosaici della stazione di Stazione di Messina Marittima. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Salvini “13,5 miliardi di investimenti tra Messina e Reggio Calabria”

