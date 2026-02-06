Reggio Calabria | Quartuccio propone investimenti e taglia fiscali per rilanciare l’economia locale

Reggio Calabria si prepara a cambiare passo. Il nuovo presidente della I Commissione, Quartuccio, promette investimenti e tagli fiscali per dare fiducia ai cittadini e rilanciare l’economia locale. La discussione nel Consiglio comunale si fa sempre più concreta, mentre si cerca di mettere in moto iniziative che possano portare benefici subito.

Quartuccio, nuovo presidente della I Commissione consiliare: “Ora investimenti e meno tasse per ridare fiducia ai reggini” A Reggio Calabria, nel cuore del Consiglio comunale, un nuovo corso è iniziato. Filippo Quartuccio, consigliere comunale eletto presidente della I Commissione consiliare permanente – competente su bilancio e tributi, programmazione, controllo di gestione, personale e organizzazione degli uffici – ha preso la guida del primo comitato tecnico e finanziario della città, dopo l’uscita di Giuseppe Cuzzocrea. L’elezione, votata con il supporto della maggioranza e l’astensione di alcuni colleghi, è stata accolgo da un caloroso applauso del presidente del Consiglio comunale, Enzo Marra, che ha ringraziato il precedente presidente per il lavoro compiuto.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

