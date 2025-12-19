Skicross Deromedis avanza con tempo alto a San Candido Zuech stupisce in Coppa del Mondo
A San Candido, Simone Deromedis si distingue nel mondo dello skicross, dimostrando un ottimo tempo e consolidando la sua posizione. La quarta tappa della Coppa del Mondo di disciplina, protagonista anche alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, riserva sorprese e prestazioni sorprendenti, con Zuech che lascia il pubblico senza parole. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di sport invernali, tra emozioni e sfide ad alta quota.
Simone Deromedis non è stato impeccabile nelle qualificazioni della quarta tappa della Coppa del Mondo di skicross, disciplina dello sci freestyle che sarà protagonista anche alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Il leader della classifica generale, reduce dal quinto posto di Arosa dopo il doppio podio conseguito in Val Thorens (vittoria e seconda piazza), ha faticato nella cronometrata sulla pista di San Candido, ma è riuscito comunque a staccare il biglietto per il tabellone finale che andrà in scena domani sulle nevi italiane. Il Campione del Mondo 2023 ha chiuso al 22mo posto con il tempo di 1:15. 🔗 Leggi su Oasport.it
