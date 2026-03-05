Domen Prevc si prepara a disputare una competizione di salto con gli sci il 6 marzo, con l’obiettivo di raggiungere un risultato che solo Matti Nykänen aveva ottenuto in passato. La gara si svolgerà in una località ancora da definire, e prevede la partecipazione di numerosi atleti di livello internazionale. Per Prevc, questa potrebbe essere l’occasione di aggiungere un nuovo successo alla sua carriera.

Nella giornata di venerdì 6 marzo, Domen Prevc dovrebbe chiudere quel cerchio che, sinora, solo Matti Nykänen aveva saputo tracciare. Difatti, lo sloveno sta per affiancarsi al compianto finlandese nel ruolo di chi ha saputo imporsi su ogni fronte. Manca solo la Sfera di cristallo, al ventiseienne di Kranj. Tutto il resto (oro olimpico, Tournée dei 4 trampolini, oro iridato e titolo mondiale di volo) è già stato conseguito. La certezza matematica di primeggiare in classifica generale arriverà già domani se dovesse avere un margine di almeno 700 punti su Ryoyu Kobayashi. Considerando che, ora come ora, ne ha 761, è evidente come dovrebbe trattarsi di una formalità. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Salto con gli sci, Prevc può aggiungere una gemma inestimabile alla sua corona. Domen verso orizzonti inviolati e proibiti

Salto con gli sci: Domen Prevc non si ferma più, sua anche Klingenthal senz’appelloIn una gara condizionata un po’ dalla variabile usuale, il vento, e un po’ dalla variabile inusuale, una visibilità spesso al limite del terrificante...

LIVE Salto con gli sci, Trampolino grande Olimpiadi in DIRETTA: Domen Prevc favorito in una gara incertaSi chiude qui la Diretta LIVE della bellissima prova olimpica su trampolino lungo, a presto per la gara femminile, in programma domani sera.

Tutti gli aggiornamenti su Salto con gli sci Prevc può aggiungere....

Temi più discussi: Salto con gli sci – Follia Prevc! Vittoria e record del trampolino a Kulm; Prevc, salto folle! Record del trampolino e vittoria per dispersione: rivivilo; Salto con gli sci: Domen Prevc sfonda il record del trampolino a Bad Mitterndorf e trionfa; Salto con gli sci Individuale trampolino piccolo donne.

Salto con gli sci, Prevc può aggiungere una gemma inestimabile alla sua corona. Domen verso orizzonti inviolati e proibitiNella giornata di venerdì 6 marzo, Domen Prevc dovrebbe chiudere quel cerchio che, sinora, solo Matti Nykänen aveva saputo tracciare. Difatti, lo sloveno sta per affiancarsi al compianto finlandese ... oasport.it

Salto con gli sci: Domen Prevc sfonda il record del trampolino a Bad Mitterndorf e trionfaDi fratello in fratello, da Peter a Domen, Prevc è sempre il nome chiave a Bad Mitterndorf. L'uno toglie il record del trampolino all'altro, ma quella che ... oasport.it

Da oggi riparte ufficialmente #ESeDomani Pronti a fare un salto nel futuro Vi aspetto al teatro! @friendsandpartners @rtl1025 - facebook.com facebook

#suzuki #s-cross, salto di classe. La compatta si rinnova e diventa un vero #suv. Ancora evoluta la... motori.ilmessaggero.it/anteprime/suzu… x.com