LIVE Salto con gli sci Trampolino grande Olimpiadi in DIRETTA | Domen Prevc favorito in una gara incerta

Domen Prevc ha preso il comando durante la prima prova del salto con gli sci ai Giochi di Milano Cortina 2026, a causa di un salto preciso e senza errori sul trampolino di Predazzo. La gara si mantiene aperta, con diversi atleti che cercano di avvicinarsi alla sua performance. I tifosi sono col fiato sospeso, aspettando i prossimi lanci sui grandi trampolini.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima prova su Large Hill delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 per quanto riguarda il Salto con gli sci maschile, che oggi assegna il titolo olimpico sul trampolino lungo di Predazzo. La gara più importante della carriera di Domen Prevc, che se vorrà coronare la stagione di assoluto dominatore che è stato capace di mettere sul tavolo con l'oro olimpico deve farlo oggi, altrimenti dovrà attendere le Olimpiadi del 2030. Il trampolino grande di Predazzo sulla carta è dalla sua parte, lui che già a settembre nelle gare su plastica aveva destato buoni segnali, ma oggi gli avversari non mancheranno.