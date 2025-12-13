Salto con gli sci | Domen Prevc non si ferma più sua anche Klingenthal senz’appello

Domen Prevc si impone ancora a Klingenthal, confermando la sua forma in un contesto di gara influenzato da condizioni meteorologiche difficili. Tra vento e visibilità ridotta, il giovane sloveno dimostra tutta la sua determinazione e abilità, lasciando il segno in una competizione che ha messo alla prova atleti e spettatori.

In una gara condizionata un po’ dalla variabile usuale, il vento, e un po’ dalla variabile inusuale, una visibilità spesso al limite del terrificante in negativo, a Klingenthal spunta un nome ormai familiare, quello di Domen Prevc. Oltre al fatto che la festa della famiglia slovena oggi è completa, per lui oggi arrivano un dominio totale al ritmo di 298.5 (salta al di là di ogni possibilità per chiunque altro: 142.5 e 143 metri, chiunque altro non va oltre 134). E, con questo, la classifica di Coppa del Mondo inizia a sorridergli davvero tantissimo. Sono oltre 25 i punti di vantaggio sul secondo. Oasport.it

