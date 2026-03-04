Salto con gli sci Anezka Indrackova trionfa ai Mondiali juniores di Lillehammer Azzurrine nelle retrovie

Anezka Indrackova ha vinto la gara individuale su trampolino piccolo ai Campionati Mondiali juniores di Lillehammer. La competizione si è svolta nella prima giornata e ha visto le atlete italiane posizionarsi nelle retrovie della classifica. La gara ha coinvolto giovani atlete provenienti da vari paesi e si è conclusa con il successo dell’atleta ceca.

Va in archivio con il successo di Anezka Indrackova nella gara individuale su trampolino piccolo la prima giornata dei Campionati Mondiali juniores di salto con gli sci 2026, in corso di svolgimento a Lillehammer. La diciannovenne ceca ha centrato il primo titolo della carriera in una rassegna iridata giovanile, dopo aver sempre mancato l'appuntamento con il podio in passato. La sorella minore di Karolina Indrackova (saltatrice classe 1997 con all'attivo una top10 in Coppa del Mondo) ha avuto la meglio per soli 2.3 punti nel duello con la diciottenne padrona di casa norvegese Ingvild Synnoeve Midstkogen. Terzo posto e medaglia di bronzo a 6.5 punti dalla vetta per la finlandese Sofia Mattila, autrice del miglior salto della seconda serie.