Salto con gli sci Embacher primeggia in qualificazione a Bad Bitterndordf Superano il taglio Insam e Bresadola

A Bad Mitterndorf si sono svolti i test di qualificazione per la quindicesima tappa della Coppa del Mondo di salto con gli sci 2025-2026, dopo una pausa di quasi quattro settimane legata ai Giochi Olimpici di Milano Cortina. Nell'evento, Embacher ha ottenuto il miglior punteggio, mentre Insam e Bresadola sono riusciti a superare il taglio e a qualificarsi per la competizione principale.

Dopo una pausa di quasi quattro settimane in occasione dei Giochi Olimpici di Milano Cortina, riparte questo weekend la Coppa del Mondo 2025-2026 di salto con gli sci sul trampolino di volo di Bad Mitterndorf per la quindicesima tappa stagionale del circuito maggiore maschile. Quest’oggi è andata in scena la qualificazione per la prima delle due gare individuali previste nel fine settimana. Il padrone di casa austriaco Stephan Embacher ha firmato il miglior punteggio assoluto della serie con 210.4 punti ed un salto di 219 metri, anche se la misura più competitiva è stata realizzata dal connazionale Maximilian Ortner (220.5 metri) che ha chiuso in quinta piazza. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Salto con gli sci, Embacher primeggia in qualificazione a Bad Bitterndordf. Superano il taglio Insam e Bresadola Leggi anche: Salto con gli sci: Ryoyu Kobayashi svetta in qualificazione a Sapporo, avanti Bresadola e Insam Salto con gli sci: Hoffmann guida nella qualificazione delle squalifiche a Engelberg, avanti Insam e Bresadola“La qualificazione delle squalifiche”: forse è difficile trovare un termine più adatto in relazione all’appuntamento odierno in quel di Engelberg,... Scorrendo puoi consultare contenuti correlati. Temi più discussi: Salto con gli sci Super team uomini; Salto con gli sci - Milano-Cortina 2026, polemiche per l'annullamento dell'ultima manche della super-team maschile: Se nevicava, bisognava soltanto sbrigarsi; In equilibrio sulla neve dei trampolini; Incidente horror sfiorato per l'atleta Usa: il salto con gli sci poteva essere drammatico per una distrazione. Le imprese del salto con gli sci e gli atleti simboloIl salto con gli sci è un’arte che combina audacia e preparazione. Le imprese dei grandi atleti, come l'irresistibile Kamil Stoch e il leggendario Gregor Schlierenzauer, hanno incantato il mondo, ispi ... mondiali.net Salto con gli sci, le donne ricominciano dalla ‘Classica austriaca’ di HinzenbachI Giochi olimpici di Milano Cortina 2026 appartengono ormai al passato. Tuttavia, c'è ancora tanta carne sul fuoco dell'inverno 2025-26 del salto con gli ... oasport.it