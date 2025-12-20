De Nicola e Catozzi i due centri sportivi potrebbero avere un nuovo futuro | il progetto di riqualificazione
Due società interessate alla riqualificazione e gestione (per 35 anni) dei centri sportivi De Nicola e Catozzi di Milano. E senza alcun contributo a carico del Comune. Lo ha confermato la giunta di Palazzo Marino: Oxa srl, impresa sociale e Avanzi società benefit - che già gestiscono gli spazi. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Leggi anche: Nuovo stadio e riqualificazione degli impianti sportivi: stanziati 37 milioni
Leggi anche: I due misteriosi “blob” nelle profondità della Terra potrebbero avere finalmente una spiegazione
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.