Sale sul tetto di un capannone per una riparazione operaio perde l' equilibrio e cade

Un operaio di 40 anni è rimasto ferito dopo essere caduto da un’altezza di circa cinque metri mentre lavorava sul tetto di un capannone in via Mazzini a San Cipirello. L’incidente si è verificato mentre l’uomo stava effettuando alcune riparazioni e ha perso l’equilibrio, finendo al suolo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza.

E' successo a San Cipirello. L'uomo, un quarantenne, stava verificando un problema di infiltrazioni sull'edificio che si trova in via Mazzini quando avrebbe perso l'equilibrio precipitando da un'altezza di 5 metri e riportando diverse fratture. Indagano i carabinieri e i tecnici dello Spresal dell'Asp Operaio ricoverato dopo una caduta da un'altezza di 5 metri. Un uomo di 40 anni (E. M. le iniziali) è stato vittima di un incidente sul lavoro avvenuto a San Cipirello mentre stava effettuando dei lavori su un capannone in via Mazzini. L'uomo, soccorso d'urgenza dal 118, è stato portato al Civico gli sono state riscontrate diverse fratture.

