cade dal tetto di un capannone abbandonato 19enne muore sul colpo

Nella notte, un giovane di 19 anni ha perso la vita a seguito di una caduta dal tetto di un capannone abbandonato ad Alzano Lombardo, in provincia di Bergamo. L'incidente ha suscitato grande commozione nella comunità locale, ancora in fase di accertamento le cause della tragedia.

Un ragazzo di 19 anni è morto nella notte cadendo dal tetto di uno stabilimento abbandonato ad Alzano Lombardo, in provincia di Bergamo. Un suo coetaneo che era con lui è stato. Leggo.it

Cade dal tetto di un capannone dismesso: muore 19enne - Accertamenti in corso sulle circostanze dell’accaduto. ecodibergamo.it