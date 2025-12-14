Cade dal tetto di un capannone abbandonato 19enne muore sul colpo
Nella notte, un giovane di 19 anni ha perso la vita a seguito di una caduta dal tetto di un capannone abbandonato ad Alzano Lombardo, in provincia di Bergamo. L'incidente ha suscitato grande commozione nella comunità locale, ancora in fase di accertamento le cause della tragedia.
