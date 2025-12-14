Cade dal tetto di un capannone abbandonato | 19enne muore sul colpo ferito un amico

Una serata tra amici si è trasformata in tragedia ad Alzano Lombardo, dove un ragazzo di 19 anni è morto cadendo dal tetto di un capannone abbandonato. Durante l'episodio, un altro giovane è rimasto ferito. L'incidente ha sconvolto la comunità, evidenziando i pericoli delle bravate e delle attività su edifici abbandonati.

