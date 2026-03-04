Sal Da Vinci al Tg1 fa il tutorial del balletto di Per sempre sì poi ironizza | Psicosi collettiva

Mercoledì 4 marzo il Tg1 ha dedicato uno spazio inatteso a Sal Da Vinci, che ha mostrato come eseguire la coreografia di

La scaletta del Tg1 di mercoledì 4 marzo si interrompe per lasciare spazio a Sal Da Vinci con il tutorial della coreografia di "Per sempre sì": un momento diventato subito virale che sancisce il successo del vincitore di Sanremo 2026. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Per Aldo Cazzullo la canzone di Sal Da Vinci potrebbe essere colonna sonora di un matrimonio della camorraAldo Cazzullo definisce la canzone di Sal Da Vinci, Per Sempre Sì vincitrice di Sanremo 2026, un brano da matrimonio di camorra. Le reazioni ... virgilio.it

Sal Da Vinci, ovazione all’estero dopo Sanremo (e polemiche): ‘Per Sempre Sì’ può davvero vincere Eurovision 2026. PerchéLa canzone che ha trionfato al Festival sta riscuotendo sempre più consensi anche al di fuori dei confini nazionali: la reazione dei social ... libero.it

Sal Da Vinci al Tg1: il vincitore del Festival di #Sanremo ospite negli studi del nostro Tg. Dalla gavetta al successo fino al trionfo all’Ariston. L’atteso ritorno nella sua #Napoli e i social impazziti tra balletti e parodie: fenomenologia di “Per sempre sì”. #Tg1 x.com

Il trionfo di Sal Da Vinci genera interrogativi sulla politicizzazione involontaria dell’arte. Il “per sempre sì” trascende il dibattito giuridico, sospingendo la democrazia diretta in un regno emotivo facebook